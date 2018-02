Isola dei Famosi, Craig: "Franco mi ha detto che faccio schifo perché sono gay"

La sua esperienza all'Isola dei Famosi è durata meno del previsto a seguito di una costola incrinata, ma nonostante tutto per Craig Warwick "questa è stata l'esperienza più bella della mia vita".

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Craig ha parlato della sua Isola. "Per me l'Isola è stata un'esperienza bella - ha commentato -. Dovrò tenere il busto per altri dieci giorni. Prima ho preso una botta sulla barca, poi mi è caduta addosso Francesca Cipriani. Ma nonostante l'infortunio sono contento per come siano andate le cose".

Ma Craig Warwick non ha solo episodi positivi di cui parlare. Inaspettatamente, infatti, ha rivelato alcuni retroscena su Franco Terlizzi mai andati in onda. "Quello più falso è Franco, che è stato cattivo con me - ha raccontato -. Un giorno gli ho detto che ho fatto 21 anni con il mio compagno Enzo. Mi ha chiesto 'Sei gay?', io gli ho risposto di sì e lui ha detto 'Schifo'. Il giorno dopo mi ha detto 'tu non dormire troppo vicino a me'. Se guardi Franco e poi il mio compagno c'è una bella differenza". Craig è davvero un fiume in piena e continua: "Franco mi ha definito 'quell'inglese schifoso'. Io non sono schifoso. Ci sono rimasto male perché gli sono stato molto vicino. Dopo 21 anni insieme, non cambierei mai il mio compagno con Franco".

Stando a quanto rivelato da Craig, quindi, Franco Terlizzi, una volta scoperto che il sensitivo è omosessuale, gli avrebbe chiesto più e più volte di dormirgli lontano perché "mi fai schifo". Una confessione piuttosto dura che ha fatto infuriare gran parte del pubblico che ora chiede la squalifica di Franco.