Isola dei Famosi, Craig rompe il silenzio dopo il malore in diretta

Craig Warwick ha lasciato l'Isola dei Famosi due settimane fa a seguito di un problema al torace, sembrava in fase di guarigione e invece durante la diretta di martedì sera è stato colto da un malore.

Poco prima che la conduttrice Alessia Marcuzzi iniziasse a parlare delle accuse che Craig ha rivolto contro Franco Terlizzi, "quando gli ho detto che sono gay mi ha detto 'che schifo'", il sensitivo ha abbandonato d'urgenza lo studio dell'Isola. "Craig è uscito perché si è sentito poco bene - aveva esclamato in diretta la Marcuzzi -. Non riesce a rientrare, ma per favore ditemi come sta".

Ma il pubblico, nel corso della diretta di martedì, non ha più saputo nulla delle condizioni di salute di Craig Warwick e per questo si è preoccupato. Così, dopo le centinaia di domande ricevute, il sensitivo ha risposto su Instagram: "Grazie di cuore. I vostri messaggi negli ultimi giorni mi hanno dato tanta forza. Sono nelle mani di bravi dottori, ho bisogno solo di tempo per recuperare e rimettermi in salute. Un abbraccio a tutti".

Insomma, l'ex naufrago dell'Isola non ha aggiunto nessun dettaglio sulla natura del problema di cui è vittima. L'importante è che stia guarendo.