Isola dei Famosi, Dayane contro il programma: "Ha rovinato la mia salute"

Non sempre l'Isola dei Famosi lascia ricordi positivi nei naufraghi che hanno avuto la fortuna - o sfortuna per alcuni - di partecipare al reality.

Dopo Giulia Calacaterra, che qualche settimana fa, ha confessato che il suo fisico a causa dell'assenza di cibo si è modificato durante il reality, ad attaccare il programma è Dayane Mello. La modella, concorrente dell'edizione 2017, proprio mentre andava in onda la nona puntata, ha pubblicato su Instagram due storie contro il reality.

Nel momento dello scontro tra Jonathan e Marco, Dayane Mello ha commentato: "Programma più ridicolo al mondo. Incredibile come la gente si diverta giocando con la debolezza delle persone. Poveri quelli che sono su un'Isola da mesi senza energia, senza niente da mangiare e tutti qui fuori facendo notizia... questi poveri concorrenti. Tristezza".

E dopo questo durissimo sfogo, l'ex naufraga dell'Isola ha condiviso una sua foto in costume che le è stata scattata mentre partecipava al programma. Dayane è piuttosto polemica e scrive: "Isola dei Famosi non ha aggiunto niente alla mia vita. Anzi ha rovinato la mia salute e non mi ha portato niente di nuovo, semplicemente la mia vita è stata più esposta al gossip italiano. Aver fatto Ballando con le stelle mi ha insegnato tantissime cose, sono stati 3mesi bellissimi. Con queste esperienze, ogni volta che sento parlare dell'Isola dei Famosi mi viene davvero una tristezza molto grande. E' incredibile come le persone si divertano con la debolezza di queste persone. Niente da Aggiungere".