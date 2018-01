Isola dei Famosi, De Martino punge Belen: "Di dichiarazioni ne ho fatte troppe"

La prima puntata/prova dell'Isola dei Famosi è stata ampiamente superata dai nuovi opinionisti e dal nuovo inviato Stefano De Martino.

Il ballerino di Amici, infatti, è sembrato a suo agio davanti alle telecamere, non si è scomposto di fronte a situazioni difficili da gestire e ha fatto divertire i telespettatori con qualche battuta. Ma proprio una battuta ha attirato l'attenzione del pubblico. Dopo essersi buttato dall'elicottero, infatti, Stefano De Martino ha raggiunto l'Isola e la conduttrice gli ha domandato se voleva rilasciare qualche dichiarazione. Ma ecco che qui arriva il bello.

Il ballerino, con il sorriso stampato sulle labbra, ha replicato: "Dichiarazioni? Nella vita penso di averne già fatte troppe, per questa volta passo". La battutina simpatica di Stefano ha subito catalizzato l'attenzione del pubblico che ha associato il commento del ballerino alla ex moglie Belen Rodriguez. In effetti, i due, in passato ne hanno fatte di dichiarazioni. Ma soprattutto il pubblico non potrà dimenticare la diretta Facebook di De Martino nella quale confessava di amare ancora la showgirl argentina. Una dichiarazione d'amore inaspettata che arrivava dopo mesi di separazione...