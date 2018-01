Isola dei Famosi, la diretta choc su Instagram: "Il fratello di Monte e due suoi amici si fanno una canna in video"

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Eva Henger ha fatto una rivelazione choc su Francesco Monte: "Ha portato la droga sull'Isola".

Immediatamente, si è scatenato un putiferio, tra attacchi e mezze giustificazioni, i due naufraghi se ne sono dette di cotte e di crude. Poi Eva Henger è stata eliminata dal gioco e il discorso, in parte, è stato accantonato. Nelle ultime ore, però, la produzione dell'Isola ha fatto sapere che sono in corso degli accertamenti per capire cosa sia realmente successo nella villetta prima che iniziasse il programma.

Insomma, Francesco Monte è finito nell'occhio del ciclone e ora il pubblico vuole sapere se verrà squalificato. Ma questa storia così turbolenta non finisce qui. Come segnalato dal Vicolo delle news, infatti, subito dopo la puntata dell'Isola dei Famosi, Alex Adinolfi (ex corteggiatore di Rosa Perrotta e amico di Francesco Monte), un amico di Alex e Francesco e il fratello Stefano Monte hanno registrato una doppia diretta su Instagram nella quale i primi due sembrano prima mostrare e poi fumare della marijuana, mentre Stefano se la ride di gusto. Usiamo "sembrano" perché le immagini pubblicate dal Vicolo delle news (ora la diretta non si trova più su Instagram) non sono chiare, ma soprattutto quello che mostrano alla telecamera potrebbe essere finto, non quindi, della vera marijuana.

La doppia diretta è stata vista e commentata da centinaia di utenti che l'hanno letta come una vera e propria provocazione nei confronti di quello che è accaduto durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. "I due sopra (Alex e l'amico, ndr) - spiega il Vicolo delle news - apparsi nella diretta fumavano anche loro della marijuana o forse facevano solo il gesto chissà, mostrando quasi orgogliosi la canna davanti all’obiettivo (finta o vera, mi spiace se non sono in grado di valutarlo, ma sinceramente non ne faccio uso) e il fratello sotto se la rideva alla grande".

I tre stavano fumando marijuana o era soltanto uno scherzo? Sicuramente gli amici di Francesco Monte hanno utilizzato un modo piuttosto provocatorio per dire la loro sul polverone alzato da Eva Henger. Un modo che in queste ore sta facendo parecchio discutere. (Guarda le immagini)