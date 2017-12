Isola dei Famosi, ecco i primi concorrenti ufficiali del reality

Manca davvero poco alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi, tutto partirà il 22 gennaio prossimo.

Al timone del reality ci sarà la bellissima Alessia Marcuzzi, mentre in Honduras guiderà i vip Stefano De Martino. Ma chi sbacherà sull'Isola? Tutti i nomi dei concorrenti non sono ancora stati resi noti, ma sette di questi sono ormai ufficiali. Eccoli: Francesco Monte, Alessia Mancini, Elettra Miura Lamborghini, Chiara Nasti, Marco Ferri, Bianca Atzei e Corrado Mancini.

A differenza di quanto avevano spoilerato alcune riviste di gossip, le troniste di Uomini e Donne Sabrina Ghio e Rosa Perrotta sono state escluse dal cast. Anche Emanule Filiberto di Savoia ha annunciato tramite il suo profilo Twitter che non sbarcherà all'Isola dei Famosi.

A questi nomi ufficiali bisogna aggiungere uno tra i dieci isolani che agli inizi di gennaio si sconteranno in un mini-reality per poter approdare, poi, in Honduras.