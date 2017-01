Isola dei Famosi, ecco il kit di sopravvivenza dei naufraghi

Questa sera andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi e nelle ultime ore è stato pubblicato il kit di soppravivenza dei naufraghi in Honduras.

I concorrenti del reality dovranno sottostare ad un regolamento piuttosto rigido, nel caso in cui trasgredissero a una di queste regole verranno subito eliminati dal gioco. Ecco cosa potranno portarsi sull'Isola i naufraghi. Due costumi da bagno, due completini intimi, due magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), due felpe o camicia o golf, due pantaloni o gonne, una giacca impermeabile (tipo K-way), due paia di scarpe, due paia di calze, un paio di infradito, uno spazzolino, un pettine o spazzola e due rasoi usa e getta.

Soltanto questi elementi compongono il kit di soppravivenza. In aggiunta, ci sono anche tre oggetti personali che possono esssere portati sull'Isola e che devono essere obbligatoriamente concordati con la produzione del programma. Come scrive Novella 2000, dei tre oggetti ne sarà scelto soltanto uno da portare sull’Isola una volta arrivati in Honduras.

Ai concorrenti, ci tiene a precisare la produzione, è consentito utilizzare soltanto il materiale del kit. Per regolamento, poi, è assolutamente vietato portare altri oggetti, come: occhiali da sole, telefoni e ogni tipo di ricetrasmittente, giochi e passatempi, libri, riviste, lettori musicali, alcol, tabacco e oggetti che servono a misurare il tempo come orologi e calendari.