Isola dei Famosi, Eva Henger: "Mi dicono 'ti taglio la gola', 'ti do una coltellata'"

Nonostante la società produttrice dell'Isola dei Famosi abbia diffuso un comunicato ufficiale nel quale annuncia di non aver trovato prove contro Monte, Eva Henger non ha nessuna intenzione di mollare il colpo.

Intervistata dal settimanale Nuovo, la ex naufraga dell'Isola ha ribadito la sua posizione: "Quando sono rientrata in Italia non avevo idea che il mio attacco a Francesco Monte avesse suscitato un simile odio nei miei confronti. E così ho accettato il consiglio di farmi accompagnare da due guardie del corpo durante i miei spostamenti per evitare di imbattermi magari in qualche matto che avrebbe potuto passare dagli attacchi virtuali a quelli reali. Ho letto frasi agghiaccianti come 'ti taglio la gola', 'Ti do una coltellata'. Minacce anche a mia figlia di soli 8 anni".

Eva Henger è un fiume in piena e sulle pagine della rivista passa al contrattacco sensibilizzando l'attenzione sul fatto di essere ancora in una posizione scomoda, di ricevere ancora minacce via social per lei e per la sua famiglia, e di essere sola contro tutti. La ex naufraga dell'Isola non riesce a spiegarsi come mai pubblicamente nessuno dei concorrenti vuole prendere una posizione, ma soprattutto nessuno - a suo dire - ribadirebbe quello che le avrebbe detto in privato, cioè che lei ha ragione.

L'ex naufraga dell'Isola punta il dito soprattutto contro Nadia Rinaldi: "Lei ha visto tutto e si è anche lamentata per quello che accadeva. Mi piacerebbe chiarire la questione con lei perché l’ho sempre considerata una donna sincera. Non sto facendo questo per popolarità, so che mi sarebbe potuto tutto ritorcere contro. Non capisco il motivo per cui tanti opinionisti difendono a spada tratta Monte nei salotti televisivi".