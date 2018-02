Isola dei Famosi, Eva Henger non sta mentendo: la macchina della verità le dà ragione

Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare del presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte sull'Isola dei Famosi.

Eva Henger, dopo un duro confronto con gli altri ex naufraghi dell'Isola, ha ribadito la sua versione dei fatti. La ex pornostar è così sicura che Francesco Monte abbia fumato marijuana nella villetta prima di sbarcare ufficialmente all'Isola dei Famosi da accettare di sottoporsi alla macchina della verità. "Avete mandato me avanti - ha esclamato Eva rivolta a Craig e Nadia - la verità è che faceva comodo a tutti che Francesco Monte venisse buttato fuori".

E dopo il confronto, Eva Henger ha risposto a una serie di domande che Barbara D'Urso le ha posto. Eccole. "Hai visto dei concorrenti fumare qualcosa che non fosse tabacco?" "Sì". (La macchina della verità dice che la risposta è vera). "Ci sono altri concorrenti dell’Isola dei Famosi che possono confermare questa testimonianza?" "Sì". (La macchina della verità dice che la risposta è vera). "È vero che avevi già fatto presente questo problema prima della diretta dell’Isola dei Famosi?". "Sì". (La macchina della verità dice che la risposta è vera). "Ci sono dei concorrenti rientrati dall’Honduras che hanno mentito sulla vicenda?" "Sì, tutti" (La macchina della verità dice che la risposta è vera). "È vero che hai sollevato il problema delle canne per una vendetta nei confronti di Francesco Monte?". "No". (La macchina della verità dice che la risposta è vera). "Hai mai detto qualche bugia nella tua versione dei fatti?". "No". (La macchina della verità dice che la risposta è vera).

Secondo la macchina della verità, quindi, la Henger non starebbe mentendo. E domenica prossima anche gli altri eliminati dall'Isola dovrebbero sottoporsi alla macchina della verità in modo da far chiarezza sulla questione. (Guarda il video)