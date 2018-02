Isola dei Famosi, Filippo Nardi choc contro Francesca Cipriani: "Quelle come lei bisognerebbe sopprimerle"

All'Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso e non c'è proprio verso di fare andare d'accordo Cecilia Capriotti e Filippo Nardi.

La showgirl, infatti, ha detto più volte di voler "smascherare" il naufrago. Cecilia Capriotti reputa Filippo "una persona arrogante, maleducata, instabile e cattiva" e proprio per questo ha fatto una confidenza a Amaurys Pérez. La naufraga dell'Isola ha riportato all'ex campione di pallanuoto una frase indelicata che Nardi avrebbe pronunciato su Francesca Cipriani.

"Riferendosi a Francesca, che inizialmente non faceva nulla, ha detto 'le persone come Francesca bisognerebbe sopprimerle'. Io voglio smascherare il caro Filippo. Perché non l'ho detto in diretta? Perché non sono cattiva fino a questo punto, ma ora non si scherza più. Mi becco le nomination dal mio gruppo perché gli altri sono innominabili e non mi sembra neanche giusto. Io non scherzo più", ha rivelato Cecilia Capriotti.

E dopo la rivelazione nuda e cruda, la naufraga dell'Isola ha continuato a parlare di Filippo Nardi in confessionale: "Non è che l'altro gruppo non mi volesse. Io sono amica di Jonathan e ho un ottimo rapporto con Marco e con Francesca. L'unico era Filippo che non voleva che io andassi nel suo gruppo. Ma neanche io volevo andare nel suo. Io e Filippo non siamo compatibili. Io l'ho già detto, è una persona arrogante, maleducata, una persona che non stimo e voglio starci il più lontano possibile. A me non fa bene stare vicino a una persona così instabile e così cattiva".