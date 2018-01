Isola dei Famosi, Francesca Cipriani ha un attacco di panico: "Non voglio morire"

L'Isola dei Famosi è iniziata da qualche minuto e ha già regalato parecchie emozioni al pubblico.

I naufraghi, infatti, sono stati colti di sorpresa: erano convinti che la prima puntata ci sarebbe stata domani, martedì 23 gennaio. In realtà era tutto uno scherzo e i vip sono stati catapultati nella diretta. Le donne sono state le prime a doversi buttare dall'aereo, per Nadia Rinaldi, Bianca Atzei, Alessia Mancini e Rosa Perrotta non c'è stato nessuno problema, Francesca Cipriani, invece, non ce l'ha fatta.

La showgirl, infatti, ha avuto un vero e proprio attacco di panico e ha "aggredito" l'elicotterista. "Non mi voglio buttare da qui, Ale. E' troppo alto, non voglio morire. Aiuto. Voi siete pazzi", ha urlato in lacrime la naufraga dell'Isola dei Famosi. Ma mentre Alessia Marcuzzi cercava di tranquillizzarla e Mara Venier le ricordava che aveva addosso il salvagente, la Cipriani ha perso il controllo e ha assalito il pilota.

"Franci - ha esclamato la conduttrice - non prendertela con il pilota. Se non riesce a guidare succede una tragedia. Per favore stai tranquilla, non ti succede nulla". Ma visto che la showgirl non riusciva a calmarsi, la Marcuzzi ha ordinato che venisse riportata sulla terraferma. "Io la capisco - ha concluso Mara Venier - anche io avrei paura e non riuscirei mai a buttarmi dall'elicottero. Fatela arrivare sull'Isola in un altro modo, dai".

E dopo aver ritardato il suo lancio, Francesca Cipriani - a denti stretti - ce l'ha fatta: si è buttata dall'elicotterio ed è arrivata sull'Isola.