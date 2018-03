Isola dei Famosi, Francesca Cipriani rimane completamente nuda

Il clima all'Isola dei Famosi si fa piuttosto bollente, dopo Filippo Nardi, Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, a spogliarsi è Francesca Cipriani.

La giunonica showgirl, presa da un momento di euforia, si è spogliata completamente per andare a fare il bagno in mare. Urlando, cantando e ballando si è diretta verso le acque trasparenti dell'Honduras invitando gli altri naufraghi a spogliarsi con lei. Peccato, però, che nessuno abbia colto il suo invito e Francesca Cipriani ha dovuto sguazzare nel limpido mare da sola.

Ma una volta arrivata in acqua, Francesca ha incontrato Jonathan Kashanian che, tranquillo, si stava facendo una nuotata. Esuberante come solo lei sa essere, la naufraga dell'Isola gli è corsa incontro e subito ha provato a togliergli il costume. "No, dai, Cipry - ha urlato Jonathan -. Ma cosa fai? Io non mi spoglio qui...". Eh sì, perché Jonathan ha preferito spogliarsi con Bianca sull'Isla Bonita...

(Guarda le foto)