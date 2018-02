Isola dei Famosi, furibonda lite tra Amaurys e Franco

L'Isola dei Famosi non si fa mancare nulla, dopo il "canna-gate" a scaldare gli animi dei naufraghi sono le continue liti che avvengono in Honduras.

E se Rosa Perrotta e Alessia Mancini hanno posato le armi, non è lo stesso per Franco Terlizzi e Amaurys Pérez. Tutto è nato a seguito di un malinteso da cui sono scaturiti momenti piuttosto pesanti. Durante un confessionale, Franco si è detto deluso per la nomination, in particolare, ha rivelato che non si sarebbe mai aspettato di ricevere un voto da Amaurys. In realtà, però, Pérez non ha nominato Franco, ma Rosa. Terlizzi non lo sa perché la nomination di Amaurys era segreta.

"Sono amareggiato e deluso, tanto, da Amaurys - ha detto nel confessionale dell'Isola -. Non voglio dirne il motivo, lo tengo per me. Pensavo di avere un amico sull'Isola, a volte andavo anche a chiedergli dei consigli. Sbagliavo". Dopo queste parole è partito un acceso confronto con Amaurys Pérez, che - ovviamente - ha negato di aver sparlato di lui né di averlo mai nominato: "Come ti viene in mente che ti potessi nominare? Nella vita rovinerai dei rapporti così se non parli. L'altra sera ero in paranoia per quello che è successo con i miei figli. Non stavo capendo niente. Sai come cazzo stavo? Accetto le scuse, ma mi hai fatto male. Non lo pensare mai più, devi prima chiarire con me".

E dopo il duro scambio di battute, Pérez si è chiuso in confessionale e ha espresso tutta la sua delusione: "Franco pensava che ce l'avessi con lui, anzi. Questa è già terza volta, deve smettere di avere questi pensieri senza chiedere alle persone".