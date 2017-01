Isola dei Famosi, Giacomo Urtis sbugiardato: "Non è un chirurgo plastico"

A poche ore dall'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi è scoppiata la prima polemica: la Sicpre, la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica ha inviato una nota per precisare che il naufrago Giacomo Urtis non può definirsi chirurgo plastico ed estetico.

Il concorrente Giacomo Urtis è conosciuto al pubblico, da sempre, con l'appellativo di "chirurgo dei vip". Ma questa definizione non è piaciuta alla Sicpre che ha deciso di mandare un comunicato stampa ufficiale al settimanale Novella 2000 per spiegare chi può definirsi veramente chirurgo plastico e chirurgo estetico. Ecco il comunicato della Sicpre.

"Isola dei Famosi, attenzione: Giacomo Urtis non è Specialista in chirurgia plastica. Roma, 27 gennaio 2017 – Giacomo Urtis non è Specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e pertanto non può essere definito chirurgo plastico né chirurgo estetico. In base alla normativa italiana – spiega Paolo Palombo, presidente della società scientifica che raccoglie l’80% dei chirurghi plastici del nostro Paese – chi è in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia può dedicarsi alla chirurgia plastica, come peraltro all’otorinolaringoiatria, oculistica, ortopedia, ginecologia e ostetricia e a molte altre discipline. Per potersi definire chirurgo plastico e chirurgo estetico, però, occorre aver conseguito la Specialità in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, che si ottiene con un esame al termine un corso di 5 anni che segue alla laurea in Medicina e Chirurgia. Giacomo Urtis, che è un medico Specialista in dermatologia e venerologia, non può fregiarsi di questo titolo ".

Nella lunga nota, la Sicpre ci tiene a precisare anche che il suo discorso non è soltanto una questione di "pezzi di carta". " Conseguire la Specialità vuol dire fare pratica in ospedale per cinque anni, tutti i giorni, acquisendo dimestichezza con tutte le tecniche e i dispositivi utilizzati dalla Specialità – sottolinea ancora Palombo -. Alcuni interventi di chirurgia plastica possono essere eseguiti anche da chi non è Specialista, ma ovviamente la preparazione di chi ha conseguito questo titolo è molto diversa rispetto a chi si è fermato prima o ha proseguito su altre strade".