Isola dei Famosi, la Gialappa's trasmette il nudo integrale di Filippo. Bianca: "Ce l'hai piccolissimo"

Nel corso dell'ultima puntata di Mai dire Isola andata in onda il 28 febbraio scorso, la Gialappa's Band ha dedicato ampio spazio al nudo integrale di Filippo Nardi.

L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, due settimane fa aveva accettato la sfida di Bianca Atzei ed era andato a pescare le aragoste nudo. Nel daytime era andato in onda soltanto uno spezzone di quel momento, ma ora la Gialappa's Band ha voluto mostrare cosa è successo veramente.

Dopo che Filippo Nardi si è denudato, Bianca non è scoppiata soltanto a ridere come credevamo fino a questo momento, ma ha anche commentato le caratteristiche fisiche del naufrago dell'Isola: "Comunque ce l'hai piccolo, ce l'hai veramente piccolissimo. O sono io che non sono più abituata a vederne...". E subito dopo ha aggiunto in confessionale: "Mi ha fatto vedere il bigolo, ci sono rimasta malissimo. O io non mi ricordo più come è fatto... ma è piccolissimo". Toccato nel vivo, ma soprattutto in presenza degli altri concorrenti del reality, Nardi ha voluto puntualizzare: "Il mio non è lungo, è basso e largo come un posacenere".

Insomma, una discussione non di altissimo livello che però ha fatto divertire i naufraghi. Filippo, infatti, per difendersi dalle prese in giro di Bianca Atzei ha iniziato a spiegare che "per colpa del sale si è rimpicciolito, se metti la roba sotto sale diventa piccola". E tra un botta e risposta e l'altro, Bianca si è chiusa nel confessionale dell'Isola e ha sferzato il colpo finale: "Tutta la settimana scorsa ho visto il bigolo di Giucas e voi non ci crederete ma è più grande di quello di Filippo".

(Guarda il video)