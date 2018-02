Isola dei Famosi, Giucas Casella ipnotizza in diretta Francesca Cipriani

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi Giucas Casella aveva promesso che sarebbe stato in grado di ipnotizzare il pubblico in Italia via etere.

Così Alessia Marcuzzi ha voluto metterlo alla prova e all'inizio della quinta puntata dell'Isola gli ha dato un compito ben preciso: "Giucas, dovrai ipnotizzare Francesca Cipriani e dovrai farla buttare dall'elicottero visto che nella prima puntata abbiamo fatto un po' di fatica". E dopo un po' di titubanza e paura da parte della Cipriani, "non voglio morire Alessia", i due sono andati sulla spiaggia per eseguire la prova.

"Giucas, se riuscirai a ipnotizzare la Cipriani riceverete una pizza a testa", ha spiegato la conduttrice dell'Isola. Immeidatamente, gli altri naufraghi hanno iniziato a fare il tifo per Casella, ma soprattutto hanno iniziato a sperare che le sue parole potessero trovare concretizzazione nei fatti. Ma ecco il colpo di scena. Dopo aver catturato l'attenzione di una Francesca Cipriani terrorizzata, "ti tolgo la paura, guardami", Giucas ce l'ha fatta e la showgirl si è addormentata.

"Tu dormi in un sonno profondo - ha esclamato Giucas Casella -. Quando ti darò un ordine preciso tu ti butterai dall'elicottero". E dopo due minuti, la naufraga dell'Isola, al suono di "pizza", si è buttata dall'elicottero. "Ce l'abbiamo fatta - ha urlato Giucas -. Ora Francesca non avrà più paura di buttarsi".