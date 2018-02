Isola dei Famosi, Giucas deve abbandonare il reality. Paola, Filippo, Nadia e Cecilia tornano in Honduras

La settimana scorsa Giucas Casella è stato sospeso dall'Isola dei Famosi per alcuni accertamenti medici, ora, però, è arrivato il responso.

La clinica in Honduras che lo aveva in cura, dopo una serie di esami, gli ha consigliato di fare rientro in Italia. "Le costole si stanno calcificando - ha spiegato Giucas Casella -. Mi hanno detto che ci vogliono tre settimane di riposo, ma io sto bene". Così, dopo aver salutato gli altri naufraghi dell'Isola, Giucas ha lasciato il programma.

Ma per un naufrago che lascia, altri quattro ne arrivano. Alessia Marcuzzi, infatti, ha rivelato che dalla sesta puntata i concorrenti eliminati potranno rientrare in gioco tramite un televoto. E se Filippo Nardi, l'eliminato della scorsa settimana, si trova già su un'Isola, diversa da quella dove ci sono gli altri vip, Paola, l'eliminata della settimana, è sbarcata qualche minuto fa. E chi sono gli altri due naufraghi che completeranno il quartetto? In Honduras arriveranno anche Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi. Sono state loro stesse a confermare dallo studio dell'Isola di volersi rimettere in gioco. Eva Henger, invece, ha declinato l'invito.

"Visti gli infortuni, i ritiri, gli eliminati - ha spiegato la conduttrice - abbiamo pensato di rimettere in gioco i naufraghi elimianti, in modo da rimpolpare l'Isola. Per questo, Paola, Nadia, Cecilia e Filippo andranno al televoto e sarà il pubblico a decidere due concorrenti da rimettere in gioco".