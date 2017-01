Isola dei Famosi, Giulia De Lellis e la sua gravidanza: "Signorini ritenta, sarai più fortunato"

Nelle ultime ore, si è parlato molto di Giulia De Lellis e della sua non partecipazione all'Isola dei Famosi, soprattutto dopo la notizia di una sua presunta gravidanza, ora l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela la sua verità.

Soltanto qualche ora fa, il suo nome è finito sulla cronaca rosa di tutti i siti. Qua e là si leggeva: " Giulia De Lellis è incinta", "Giulia e Andrea diventano genitori", "La De Lellis non va all'Isola perché è incinta" . Purtroppo però non c'è niente di vero, se non il fatto che la fidanzata di Damante non sarà sull'Isola.

La notizia, iniziata a circolare ieri sera dopo un articolo pubblicato sul blog di Alfonso Signorini, 361 Megazine, è stata smentita poco più tardi della diretta interessata attraverso un Istagram Stories. Giulia, nel filmato, si mostra a cena con Andrea e altri due amici, ad un certo punto esclama: "O ra vi mostro i miei bambini (girando l'obiettivo vero i tre seduti al tavolo, ndr), Alfonso Signorini ritenta... sarai più fortunato!" .

I fan, alla notizia della gravidanza di Giulia De Lellis, hanno subito commentato entusiasti, peccato però che tutta questa gioia debba essere ritratta. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha semplicemente rifiutato di partecipare all'Isola dei Famosi, non c'è nient'alto dietro. I due fidanzatini avranno modo e tempo per mettere su famiglia, intanto si godono il loro amore.