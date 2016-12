Isola dei Famosi, tra i concorrenti anche il farmacista Lemme

Un'altra edizione dell'Isola dei Famosi sta per iniziare e nella lista dei naufraghi spunta anche il nome del controverso farmacista Alberico Lemme.

Dopo le indiscrezioni sulla partecipazione di Wanna Marchi e della figlia Stefania Nobile, un nuovo concorrente viene dato per certo dal sito 361magazine. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi è ormai alle porte e anche se una lista completa di naufraghi non è ancora stata diffusa, trapelano le prime voci di corridoio. Nelle ultime ore, infatti, i siti di gossip stanno pubblicando una serie di nomi e tra questi c'è anche quello di Alberico Lemme.

Il farmacista è un personaggio al quanto singolare. A Domenica Live, per esempio, ha sempre litigato con gli ospiti insultandoli e urlandogli contro. Sicuramente la sua partecipazione all'Isola riserverà non poche sorprese. Tra i naufraghi, 361magazine dà per certo anche Aldo Montano. Mentre Francesco Facchinetti sarà il nuovo inviato. E per l'opinionista sta prendendo quota Vladimir Luxuria visto che la poltrona di Mara Venier è stata lasciata libera.