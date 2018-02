Isola dei Famosi, Le Iene cercano di mettere la pace tra Monte e la Henger

Nella querelle tra Francesco Monte e Eva Henger, nata all'Isola dei Famosi, si mettono di mezzo pure Le Iene.

Corti e Onnis, infatti, hanno raggiunto i due ex naufraghi e così hanno cercato di farli riappacificare. Le due Iene, prima, sono andate da Francesco Monte e gli hanno domandato se avesse voglia di far pace con Eva Henger. "Metterci una pietra sopra? Non sono io a dover decidere questo, ormai il danno è stato perpetrato nei miei confronti. Normale che mi piacerebbe fare pace. Pace fatta? Vedremo se la cosa sarà fattibile".

E dopo un breve scambio di battute, le due Iene gli hanno regalato una maglietta con stampato il volto di Eva Henger. Ma per completare l'opera è stato necessario andare anche dall'ex naufraga dell'Isola. "La pace? - dice la Henger -. Se lui chiede scusa...". A questo punto, dopo aver consegnato anche a lei una maglietta con stampata l'immagine di Monte, mancava solo un ultimo dettaglio: far parlare i due per arrivare alla pace definitiva. Così Corti e Onnis, in presenza di Eva, hanno chiamato Francesco e lui subito ha commentato: "Non voglio dire nulla ad Eva, sinceramente. Personalmente con Eva non ho mai avuto nessun tipo di problema. Le situazioni sono andate in questa maniera e va bene così. Anche io voglio la pace".

Pace fatta quindi? Secondo le due Iene sì... (Guarda il video)