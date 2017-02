Isola dei Famosi, imbarazzo in diretta: Dayane Mello rimane in topless

La prima puntata dell'Isola dei Famosi è partita con il botto dopo la frenata di lunedì a causa del maltempo, nel corso della diretta, però, Dayane Mello è stata protagonista di un piccolo incidente hot.

Dopo aver salutato i naufraghi e dopo aver fatto uscire definitivamente dal gioco Desirèe Popper, Alessia Marcuzzi comunica ai concorrenti che dovranno affrontare la prima prova evolutiva. Questa prova ricompensa porterà ai vincitori delle stuoie sulle quali poter dormire e ripararsi dal freddo.

I concorrenti divisi tra maschi e femmine devono riempire d'acqua alcune taniche servendosi solo di una cannuccia. Ma prima di arrivare alla tanica, devono scavarsi un tunnel nella sabbia. Tra gli uomini, il più abile è Moreno, mentre tra le donne è Giulia Calcaterra.

Ma proprio nel corso della prova evolutiva femminile, la bellissima Dayane Mello è protagonista di un piccolo incidente. Correndo verso il mare per prendere l'acqua con la bocca, il costume striminzito si sposta e mette in mostra il seno. Alessia Marcuzzi ha provato ad avvertire Dayane, ma il danno, ormai, era stato fatto. E sia il pubblico che i naufraghi non hanno potuto fare altro che ammirare le forme perfette della modella.

Nel corso della prova, più volte, la Mello è rimasta con il seno di fuori. E tra l'imbarazzo della conduttrice ("Qui intanto escono delle cose per Dayane") e dell'opinionista ("Dayane copriti") si è cercato di sdrammatizzare, ma al pubblico a casa non è passato inosservato il dettaglio hot e gli utenti sui social si sono subito scatenati.

Per non farsi mancare nulla, a fine puntata, il regista ha rimandato in onda i punti salienti della prima diretta e tra questi non è mancata "l'uscita di seno di Dayane Mello". "La prima uscita di seno" della nuova edizione dell'Isola. (Guarda la foto)