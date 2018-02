Isola dei Famosi, l'indiscrezione: "Monte ha lasciato il programma"

"Francesco Monte è già in volo verso l’Italia, il concorrente tarantino del reality show di Canale 5 ha clamorosamente abbandonato l’Isola dei Famosi nella giornata di ieri", inizia così l'indiscrezione pubblicata sul sito DavideMaggio.it.

E ancora: "Il motivo ça va sans dire sarebbero le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga portata all’Isola. DavideMaggio.it è anche in grado di annunciarvi che Francesco Monte non sarà presente in studio nell’appuntamento in onda tra poche ore, nel corso del quale verrà mostrato esclusivamente il confessionale con il quale il naufrago (pare abbastanza nervoso) si congeda dalla sua avventura catodica. Il motivo dell’assenza sembra legato alla volontà di evitare uno scontro diretto con Eva Henger che questa sera sigillerà il suo rientro in Italia con la tradizionale ospitata in studio".

Sul sito DavideMaggio.it, poi, viene anche anticipato che Francesco Monte spiegherà cosa è successo all'Isola la prossima puntata che non andrà in onda come al solito di lunedì, ma al martedì.