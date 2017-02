Isola dei Famosi, lite tra Ceccherini ed Eva Grimaldi

Ancora scintille sull'Isola dei Famosi. Protagonisti della lite Ceccherini ed Eva Grimaldi. L'attore, che è tra i volti più attesi di questa nuova edizione del reality, ha avuto una lite fuoriosa proprio con la Grimaldi. Ceccherini si è ritrovato con un ragno addosso. E così la Grimaldi ha prvato ad aiutarlo conoscendo la fobia dell'attore per gli insetti. Ma l'attore ha reagito male all'aiuto offerto da parte dell'attrice. "Io la odio quest isola, vorrei che arrivasse un'onda anomala che la cancellasse per sempre", ha affermato la Grimaldi avvicinandosi a Ceccherini.

A questo punto l'attore sbotta: "Basta con questa bontà suvvia, vai a fare il bagno e affogati". Spiazzata la Grimaldi si è allontanata. In riva al mare ha sfogato la sua rabbia per quelle risposte. L'attore subito dopo probabilmente si è reso conto di quella reazione poco adatta alla situazione e così ha rincorso la Grimaldi per scusarsi e così ha deciso di abbracciarla e lei si è commossa abbandonandosi tra le lacrime.