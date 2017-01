Isola dei Famosi, dopo il maltempo parte la nuova edizione

Dopo la falsa partenza di ieri sera, questa sera alle 21.30 su Canale 5 andrà in onda la primissima puntata della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Il maltempo, ieri sera, ha messo i bastoni fra le ruote ai naufraghi, alla produzione e ad Alessia Marcuzzi. La diretta, infatti, è stata interrotta soltanto dopo la prima ora. Il vento era troppo forte e la pioggia troppo inistente. Così il tutto è stato rimandato a questa sera, se il tempo lo consente.

Intanto, i naufraghi si trovano già a Cayo Paloma e questa sera dovranno affrontare una serie di prove per raggiungere l'arcipelago Cayos Cochinos. Sull'Isola, per ora, i concorrenti sono tredici: Dayane Mello, Raz Degan, Eva Grimaldi, Simone Susinna, Nancy Coppola, Andrea Marcaccini, Giacomo Urtis, Moreno, Giulio Base, Massimo Ceccherini, Samantha De Grenet, Nathalie Caoldonazzo, Malena Mastromarino.

A questi bisognerà aggiungere una fra Desirée Popper e Giulia Calcaterra. Fra le due, infatti, è stato aperto un televoto e il pubblico da casa deciderà chi mandare in Honduras. La lista, poi, da lunedì prossimo diventerà ancora più ricca perché in un'altra isola - L'Isola Muti - sbarcheranno Ornella Muti e Naike Rivelli. Le due saranno "le sciamane" per i concorrenti che verranno eliminati dal gioco.