Isola dei Famosi, la mamma della Cipriani mostra le perizie psichiatriche della figlia: "Ha un danno psichico"

Francesca Cipriani è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi, tra malori e comportamenti un po' fuori dalle righe, la showgirl ha attirato l'attenzione di tutti.

In queste ore, però, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti ha fatto una confessione esclusiva. Durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, il direttore ha letto i risultati di due perizie psichiatriche condotte su Francesca Cipriani. Sarebbe stata proprio la madre della concorrente dell’Isola dei Famosi a consegnare la documentazione al giornalista che ha voluto così leggere i referti nel salotto di Barbara D’Urso.

La prima relazione portata dal direttore di Nuovo fa riferimento a una perizia stilata dallo psichiatra Giordano Invernizzi, Professore Ordinario di Psichiatria all'Università degli Studi di Milano. I risultati dello studio evidenzierebbero che "la signorina Francesca Cipriani, di anni 27, presenta una sintomatologia psicopatologica caratterizzata da ansia, depressione, ritiro sociale e blocco dell’attività lavorativa". Un altro psichiatra, il cui nome non è stato rivelato, poi, avrebbe aggiunto il seguente referto in riferimento all’intervento ai glutei cui la Cipriani si è sottoposta qualche anno fa: "L’esperienza vissuta, riferita narcisistica, costituisce il presupposto causale del permanente disturbo di adattamento. Si giunge così alla valutazione di un danno psichico di almeno il 6%".

Una rivelazione choc che ha lasciato tutti di sasso. Riccardo Signoretti, per concludere, ha aggiunto: "La mamma mi ha detto che dopo l’operazione ai glutei, Francesca ha cominciato a soffrire di attacchi di panico e ansia". Ma per quale motivo la mamma della naufraga dell'Isola dei Famosi ha voluto rendere pubbliche queste perizie psichiatriche? Stando a quanto rivela il direttore, la madre della Cipriani avrebbe deciso di confessare il tutto per dimostare che la figlia non ha finto gli attacchi di panico sull'Isola. Nei giorni scorsi, infatti, più personaggi del mondo dello spettacolo avevano accusato la concorrente dell'Isola di aver finto.

Ma non solo. Signoretti ha fatto anche sapere che la madre della naufraga avrebbe deciso di portare in tribunale Cristiano Malgioglio per avere accusato Francesca di aver mentito. Il noto paroliere, infatti, qualche giorno fa ha dichiarato di avere appreso dalla stessa Francesca che sull’Isola avrebbe finto.

Insomma, la mamma di Francesca Cipriani ha voluto dimostarare - in modo piuttosto forte - che la figlia non sta mentendo. E il personaggio che vediamo in Honduras, in realtà, è la vera Francesca.