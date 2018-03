Isola dei Famosi, Marco e Jonathan sull'Isla Bonita. Ferri: "Sono a mio agio a dormire con lui"

Dopo la diretta di martedì sera dell'Isola dei Famosi, Marco Ferri e Jonathan Kashanian sono sbarcati sull'Isla Bonita grazie alla ricompensa ricevuta dal migliore della settimana, appunto Marco.

Ferri, battendo Rosa e lo stesso Jonathan nella sfida finale, si è aggiudicato il titolo di "migliore della settimana" e ha deciso di trascorrere una giornata di relax insieme all'amico Jonathan Kashanian. I due, infatti, nelle ultime settimane sono apparsi piuttosto vicini, tanto che anche gli altri naufraghi dell'Isola hanno azzardato ipotesi. "Sarei felice... Non starebbero male insieme", aveva commentato Paola con Filippo.

Ora i due hanno avuto la possibilità di passare qualche ora insieme e di fatto il loro rapporto si è rafforzato. "Ho scelto Jonathan perché è il mio compagno di avventura numero uno - ha spiegato in un confessionale Marco Ferri - la persona con la quale sento di confidarmi, con cui dormo vicino e mi sento più a mio agio. Ci piace fare le stesse cose con gli stessi ritmi".

Anche l'altro naufrago dell'Isola ha solo belle parole per il suo compagno d'avventura e proprio grazie a lui questa esperienza è diventata ancora più magica: "Sono in mezzo al mare, intorno a me onde, vento sembra che ci sia un direttore d’orchestra, aroma di caffè nell’aria e stasera sarà una notte morbida e gradevole. Tutto questo mi ha ricordato che la vita è fatta non di grandi cose, ma di piccole cose".