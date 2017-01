Isola dei Famosi, Marcuzzi svela il nome di due naufraghi

Alessia Marcuzzi non usa mezzi termini per presentare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi: " Sarà un'Isola molto forte, nel cast ci sono personalità molto divere tra loro, accomunate dal desiderio di fare un'esperienza estrema e totalizzante ".

In un'intervista esclusiva a Chi, Alessia Marcuzzi parla della nuova edizione del reality e svela il nome di alcuni naufraghi. Nel numero in edicola mercoledì 18 gennaio, il settimanale rivela alcuni retroscena di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.

"Eva Grimaldi sarà fra i naufraghi - confessa in esclusiva Alessia Marcuzzi -. Una donna di carattere, molto forte, con le sue fragilità. Ha sempre portato avanti le proprie battaglie, non si è mai tirata indietro, una donna tosta. Mentre come concorrente maschile vi anticipo che ci sarà Simone Susinna, uno dei "top model" italiani più conosciuti nel mondo della moda. Ha sfilato per Armani, D&G e Scervino. È molto bello ma ha anche una personalità forte".

La Grimaldi e Susinna vanno ad aggiungersi ai nomi già resi noti attraverso il profilo ufficiale di Instagram della produzione dell'Isola: Serkan Cayoglu, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Raz Degan. Tra questi, poi, bisogna aggiungere una tra Giulia Calcaterra, Elena Morali e Desirée Popper. Su queste ultime tre verrà aperto un televoto.