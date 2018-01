Isola dei Famosi, Monte dimentica la Rodriguez e si lascia andare con la Di Benedetto

L'Isola dei Famosi è iniziata da meno di una settimana e già sta nascendo una storia d'amore tra due naufraghi.

I due vip che si stanno lasciando andare uno nelle braccia dell'altra sono Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Il primo, single da quasi due mesi, si sta lasciando alle spalle la storia con Cecilia Rodriguez, la seconda, invece, pare - e ripetiamo il "pare" - aver chiuso la sua relazione con il calciatore vicentino poco prima di sbarcare in Honduras.

I due piccioncini hanno iniziato a legare già la settimana scorsa, quando la produzione dell'Isola li ha lasciati convivere in una villa in Honduras prima dell'inizio della trasmissione. Francesco Monte e Paola Di Benedetto hanno passato parecchio tempo insieme, si sono parlati e l'ex tornista le ha pure disegnato sulle braccia alcuni simboli ambigui. Ora, a far luce su quello che sta succedendo fra i naufraghi è il settimanale Spy.

Nel numero in edicola da venerdì 26 gennaio, sono state pubblicate una serie di foto di Francesco e Paola che lasciano poco spazio all'immaginazione: tra i due c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Le immagini esclusive proveninti dall'Honduras, infatti, mostrano momenti di intimità dei due naufraghi: carezze, abbracci, sguardi sdolcinati e romantici, segnali inequivocabili di due persone che si stanno innamorando l'uno dell'altra.

Ma non è tutto. Il settimanale svela anche che l’affinità tra Monte e la Di Benedetto è stata immediata, fin dagli scatti fotografici fatti a Milano prima che iniziasse l'Isola. La rivista, infatti, sarebbe riuscita a captare le parole dei protagonisti. "Ammetto che Paola ha qualcosa che mi attrae", avrebbe detto Francesco Monte. Mentre Paola: "Io sull'Isola cerco l'amore".