Isola dei Famosi, Nina Moric punge la Henger: "Eva, in bocca, ognuno ci mette quel che vuole"

La rivelazione choc di Eva Henger su Francesco Monte, in diretta all'Isola dei Famosi, ha lasciato di sasso il pubblico, ma anche la conduttrice e gli opinionisti.

Confessare davanti a milioni di spettatori che Francesco Monte "ha portato la droga sull'Isola", è stato parecchio di impatto. Non appena la ex pornostar ha fatto questa confessione, infatti, sui social gli utenti si sono scatenati. Da chi difendeva Monte a chi lo attaccava, a chi ironicamente scriveva "Questo è l'armadio di Cecilia (foto con Cecilia e Ignazio nell'armadio, ndr), mentre questo è quello di Francesco (polizia che sequestra delle piantine di marijuana, ndr)". Ma non solo.

Sul web gli utenti si sono veramente scatenati e la rivelazione di Eva Henger sta tenendo ancora banco. Ad esprimersi sulla questione, nelle ultime ore, è stata anche Nina Moric. La modella croata non se ne perde una e questa volta nel suo mirino ci è finita l'Isola dei Famosi. Così la Moric ha scritto tramite la sua pagina Facebook: "Ho appena letto della Henger che ha accusato Francesco Monte di aver portato droga sull’isola (spinelli). Sicuramente, il fatto che la produzione non abbia preso provvedimenti è di buon auspicio per la prossima edizione in cui potremmo vedere Alongi. Ma il problema vero è che non doveva essere Eva Henger a lanciare l’accusa e sopratutto non avrebbe dovuto farlo in diretta nazionale, perché in fondo Eva, in bocca, ognuno ci mette quel che vuole".

Parole non troppo carine quelle di Nina Moric nei confronti di Eva Henger, parole che ancora una volta fanno riferimento al passato della ex pornostar.