Isola dei Famosi, ora interviene anche la Marcuzzi sul caso Monte-Henger

Le rivelazioni choc di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all'Isola dei Famosi continuano a far discutere.

Dopo la versione dei fatti della ex pornostar e il silenzio dell'ex di Uomini e Donne, a intervenire sulla questione è proprio Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che durante la puntata dell'Isola ha più volte ribadito di non aver apprezzato i toni e i modi della Henger, ha pubblicato una foto su Instagram con scritto "in certi casi e con certe persone sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione".

Il suo post non è dichiaratmente riferito a Eva Henger, ma secondo gli utenti in rete, il destinatario vero del messaggio sarebbe proprio la ex naufraga dell'Isola. E, convinti di questo, i fan della trasmissione hanno iniziato a bombardare di domande e messaggi la Marcuzzi. Tra chi le ha tranquillamente domandato cosa ne pensa di tutta questa storia e chi l'ha accusata di voler proteggere Monte, c'è anche ci è andato giù pesante facendo infuriare Alessia che dal canto suo ha risposto per le rime. "Io sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro con onestà da 25 anni - scrive la conduttrice dell'Isola -. Figurati se mi faccio rovinare le giornate per così poco. Non so fingere... il suo modo di fare non mi è piaicuto. Se io avessi avuto fastidio di qualcosa lo avrei detto dal giorno 1 alla produzione e non sarei neanche salita su quel pullmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti! Ah la visibilità, quanto può incattivire le persone. Non ne parlerò più neanche in puntata, non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò".

Il post della Marcuzzi ha così ricevuto "l'approvazione" di Mara Venier e Gabriele Parpiglia. La prima ha commentato: "Lasciali parlare, tutto torna... ti voglio bene", mentre il secondo: "Troppo alta, loro sono bassi non capirebbero". Anche un timido Stefano De Martino ha lasciato un leggero "like" al post di Alessia.

Ma nonostante tutto, le spiegazioni della conduttrice dell'Isola non hanno placato definitivamente gli animi del pubblico, così, tra una domanda e l'altra, Alessia ha ribadito per l'ultima volta: "Pensa che io non ho mai fumato neppure una sigaretta nella mia vita eppure non amo tutto questo voler esternare in questo momento. Non era la sede per parlarne, il tema è troppo delicato. Io, da mamma avrei agito in altro modo… più discreto. Non avrei urlato in diretta quelle cose in maniera così pesante".

Discorso chiuso?