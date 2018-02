Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto è la più bella del reality

Potrebbe uscire dall'Isola dei Famosi nella prossima puntata, ma Paola Di Benedetto ha già vinto il programma per la sua bellezza.

La giovane vicentina classe 1995 si sta facendo notare nel programma Mediaset per le sue forme. I costumi che indossa sull'Isola, infatti, lasciano ben poco all'immaginazione. Ma del resto, la Di Benedetto è stata "madre natura", la prima italiana, nella settima edizione di Ciao Darwin, quindi ha tutte le carne in regola per mostrare il suo fisico anche sulle bianche spiagge dell'Honduras.

In questa settimana Paola si trova in nomination insieme a Franco e Gaspare. Per rimanere sull'Isola, la vicentina dovrà fare affidatamento sui suoi quasi 300mila follower di Instagram. Altrimenti dovrà fare le valigie e tornare in Italia, dove magari ad attenderla all'aeroporto ci sarà Francesco Monte, con cui nella breve permanenza dell'ex tronista era nata qualcosa di più di una semplice amicizia.