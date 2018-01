Isola dei Famosi, Paola di Benedetto raggiunge gli altri naufraghi

Venerdì pomeriggio la produzione dell'Isola dei Famosi e il settimanale Spy, attraverso i canali social ufficiali, hanno diffuso la notizia che la concorrente Paola Di Benedetto è stata fermata dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Città del Messico.

Al controllo prima della partenza - scriveva la rivista - Paola Di Benedetto è risultata sprovvista del passaporto, documento che, ovviamente, aveva al momento della partenza dall'Italia. Immediatamente, sul "caso del passaporto" si è creato una sorta di giallo: il documento è stato smarrito oppure qualcuno l’ha deliberatamente nascosto o eliminato per liberarsi di una pericolosa rivale?

E mentre il mistero non è ancora stato risolto, la concorrente dell'Isola dei Famosi, proprio in queste ore, è riuscita a raggiungere gli altri naufraghi in Honduras. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, poco fa ha scritto tramite il suo profilo Instagram: "La concorrente #paoladibenedetto ha raggiunto gli altri naufraghi dopo il 'caso-passaporto'. Ma loro si aspettavano di rivederla? E nel mentre: che cosa sarà successo? Questa sera inizia ufficialmente L'Isola".

Cosa sarà accaduto all'ex Madre Natura di Ciao Darwin? E quale sarà stata la reazione degli altri naufraghi vedendola arrivare?