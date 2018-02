Isola dei Famosi, Paola e Bianca sciolgono la corda. Arriva la punizione?

Per Paola Di Benedetto e Bianca Atzei questa è stata una settimana difficile, le due naufraghe dell'Isola dei Famosi, infatti, sono dovute rimanere legate l'una all'altra 24 ore su 24.

Il motivo? Paola è risultata la peggiore della settimana e come punizione è stata legata con una corda alla compagna che ha nominato, appunto Bianca. Ma dopo i primi quattro giorni di convivenza forzata, le due naufraghe dell'Isola si sono divise. Ma neanche il tempo di ricominciare a respirare che entrambe sono state richiamate dalla produzione attraverso un comunicato ufficiale: "Paola e Bianca, dovete osservare scrupolosamente la penitenza di restare legate l’una all’altra. Non è consentito liberarsi dalla corda salvo disposizioni della produzione. Qualsiasi inosservanza sarà punita con riduzione quantità di riso settimanale per tutti i naufraghi".

Immediatamente, Paola Di Benedetto e Bianca Atzei hanno promesso che non si sarebbero più slegate, "lo facciamo per i nostri compagni". Così sono passati "tranquillamente" due giorni, poi l'insofferenza ha cominciato a farsi risentire. "Questa cosa qui è troppo stressante - ha spiegato Paola -. Tu non hai il tuo spazio vitale. Devi fare quello che fa lei e lei deve fare quello che fai tu. Mi sveglio e devo accompagnarla al bagno ottanta volte, a bere novanta. Io le mie energie le ho esaurite per stare dietro a lei". E anche la cantante ha commentato: "Io mi sto adattando tantissimo a come è fatta lei anche perché siamo totalmente diverse. Lei è pigrissima. Io magari starei più attenta al fuoco, ho voglia di fare, non riesco a stare ferma".

E dopo questo confronto accesso, la furibonda lite con Elena Morali, le due naufraghe dell'Isola hanno deciso di porre fine al supplizio e si sono slegate andando contro il regolamento. "Ci sleghiamo perché da entrambe le parti siamo arrivate allo sfinimento. Sì, ci siamo avvicinate, abbiamo approfondito dei discorsi. Però nel momento in cui dovessi sentirmi di nominarla, lo farò a prescindere da questa settimana che abbiamo trascorso più vicine", ha detto Paola. E subito le ha fatto eco Bianca: "Sono giorni che siamo legate mattina e sera. Siamo diverse in tutto. Stare legate è difficile perché devo aspettare i suoi tempi. Lei è un po' una scansafatiche".

Le due naufraghe dell'Isola, quindi, hanno deciso di andare contro il regolamento e proprio per questo motivo verranno punite dalla produzione. Ma cosa decideranno di fare gli autori? Diminuiranno soltanto le razioni di cibo o per Paola e Bianca le cose di mettono davvero male?