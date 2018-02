Isola dei Famosi, il papà di Paola difende la figlia: "È completamente al naturale"

Paola Di Benedetto è sicuramente una delle naufraghe più belle delle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi, ma anche lei pare nascondere qualche segreto.

Da qualche giorno, infatti, siti di gossip e blog non fanno altro che confrontare alcune immagini di Paola Di Benedetto del 2012 con quelle di oggi. I suoi lineamenti - per quanto già perfetti prima - sembrano essere stati ritoccati. C'è chi parla di naso e zigomi rifatti, di labbra più morbide e c'è anche chi avanza l'ipotesi che la naufraga dell'Isola sia fatta una blefaroplastica per rendere più intenso lo sguardo.

E dopo giorni di pettegolezzo sul suo conto, ad intervenire in suo favore è il padre. Tramite il suo profilo Instagram, il papà di Paola Di Benedetto ha voluto fare chiarezza. "Visto il moltiplicarsi di notizie false - si legge su Instagram - tengo a precisare che Paola è favorevole alla chirurgia plastica qualora questa porti beneficio fisico o psicologico a chi ne fa ricorso, siano essi uomini, donne, giovani o meno giovani. Detto questo: al di fuori dell'intervento chirurgico al naso, Paola è completamente naturale! Può essere definita bella o meno, ma inventarsi notizie così false senza nessun fondamento è una cosa sciocca".