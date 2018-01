Isola dei Famosi, paura per Francesca Cipriani. Intervengono i soccorsi

Sono ore di forte apprensione queste per i naufraghi dell'Isola dei Famosi, Francesca Cipriani, infatti, ha avuto un malore.

Come scrive l'account Instagram di GossipTv, la showgirl è imporovvisamente svenuta. Gli altri naufraghi, con l'aiuto della redazione, l'hanno prontamente soccorsa, ma i tentativi di farle riprendere conoscenza sono risultati inutili. Per questo motivo, è stato necessario l'intervento dei soccorsi che hanno dovuto portare Francesca Cipriani via dall'Isola dei Famosi.

Per il momento, quindi, Francesca Cipriani non si trova più sull'Isola. Stando ad alcune indiscrezioni, le cause del malore dovrebbero essere ricercate in un'intossicazione alimentare. (Guarda)