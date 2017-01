Isola dei Famosi, scintille tra Luxuria e Ceccherini

Raz Degan è uno dei concorrenti di questa edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex di Paola Barale però sull'Isola appare un po' scontroso e così sui social c'è chi commenta: "È già bello, non può essere pure simpatico". Ma sia nella puntata di ieri sera che in quella andata in onda questa sera, di fatto in tanti hanno notato un atteggiamento schivo da parte di Raz Degan. E così arriva l'indiscrezione che Degan abbia fatto qualcosa di "proibito" durante la scorsa notte e che quindi per questo motivo "abbia poca voglia di parlare".

Ma a tenere banco è il battibecco tra Luxuria e Ceccherini. Dopo le lamentele dei naufraghi, la Marcuzzi è stata chiara: "Chi non vuole sottostare alle regole, lo dica adesso e si ritiri". Poi prende la parola proprio Luxuria: "Qui non siete in un resort a cinque stelle, dovete adeguarvi alle regole. Nessuno vi ha mai detto che l'Isola sarebbe stata facile". Ceccherini risponde immediatamente accendendo la polemica: "Non mi va di continuare, voglio uscire. Vorrei dire a Luxuria di smettere di dare queste lezioncine. Anch'io ho fatto l'Isola prima di lei, la smettesse di fare la ganza. L'Isola che ho fatto io era diversa, c'erano cose da pescare. Qui non c'è nulla, sembra un garage, comunque rimango". Insomma anche questa sera non sono mancate le scintille...