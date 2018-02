Isola dei Famosi, Staffelli: "Non parto per l'Honduras, la verità è davanti ai vostri occhi"

Soltanto qualche giorno fa, durante Domenica Live, Valerio Staffelli e Max Laudadio avevano rivelato dalla cabina rossa che sarebbero partiti alla volta dell'Isola dei Famosi per indagare meglio sul "cannagate", ora, però, l'inviato del tg satirico smentisce tutto.

Con un video pubblicato sul profilo Instagram di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha annunciato che non partirà per l'Honduras: "Ancora con sta' storia dell'Honduras? Ragazzi, ma era una battuta. Non lo avete capito? In Honduras poi a fare che cosa? A scoprire la verità all'Isola dei Famosi? Ma ce l'avete davanti agli occhi ragazzi la verità, tutti i giorni. Dai. In Honduras? Ma era una battuta".

Valerio Staffelli, quindi, smentisce categoricamente il suo sbarco all'Isola dei Famosi e, nello spiegare il motivo della sua mancanza partenza, suggerisce di osservare attentamente le prove che già sono state fornite al pubblico. Di quali prove sta parlando? Delle numerose prove portate da Eva Henger? O del silenzio di Francesco Monte?