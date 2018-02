Isola dei Famosi, Striscia ha un altro audio choc. La D'Urso: "Fatelo sentire ad Alessia"

Dopo la prova audio mandata in onda a Striscia la Notizia, i due inviati del tg satirico, Valerio Staffelli e Max Laudadio, hanno portato altro materiale a Domenica Live, materiale che confermerebbe la versione di Eva Henger in merito al presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi.

Così, dopo la macchina della verità a cui si è sottoposta Eva Henger, ieri pomeriggio, è arrivato anche il momento del nuovo audio. Gli inviati del tg satirico sono entrati nello studio di Domenica Live muniti di computer con all'interno una clip audio. Il contenuto, della durata di qualche minuto, però, è stato fatto ascoltare soltanto a Barbara D'Urso che, sconvolta, ha commentato: "Dovete farlo sentire ad Alessia, che saprà cosa fare all’Isola dei Famosi. Io evito, deve farlo la Marcuzzi che è una conduttrice che stimo".

Barbara D'Urso, per tutta la durata del programma, non ha mai rivelato al pubblico il contenuto dell'audio, ma si è limitata soltanto a dire: "C’è un’altra persona che ribadisce che quello che dice Eva è vero".

Chi sarà questa persona? Un naufrago dell'Isola? Una persona della produzione?