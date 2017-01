Isola dei Famosi, via al televoto tra Giulia, Elena e Desirèe

Durante la puntata di oggi di Domenica Live è iniziata ufficialmente l'Isola dei Famosi, in onda dal prossimo 30 gennaio e condotto da Alessia Marcuzzi.

Nello studio televisivo di Barbara D'Urso è stato infatti aperto un televoto per decidere chi tra l'ex velina bionda Giulia Calcaterra, l'ex pupa de La pupa e il secchione Elena Morali e l'ex concorrente del Grande Fratello Desirèe Popper avrà la possibilità di sbarcare sull'Isola. Chi delle tre sarà scelta dal pubblico potrà coronare il sogno di sbarcare in Honduras ed entrare ufficialmente a far parte del cast dell'Isola dei Famosi.

Rispetto ai primi nomi candidati a partecipare al programma di Canale 5 tutto sta cambiando. È di ieri la notizia che la preannunciata partecipazione di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile è andata in fumo dopo le polemiche scoppiate sul web. Il pubblico infatti sembrava non gradire la presenza delle due donne per il loro passato giudiziario. Smentita anche la presenza di Giulia De Lellis, fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, ma i motivi ancora non sono stati resi noti.