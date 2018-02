Isola dei Famosi, Teresanna contro Eva: "Lei non può fare la morale agli altri"

Nell'ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare di Francesco Monte e del presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi.

L'ex tronista di Uomini e Donne non era in studio perché ha preferito non presentarsi in tutti quei programmi in cui sarebbe stato presente sia lui che "la mia accusatrice". E se Francesco Monte ha declinato l'invito, Eva Henger si è presentata in studio con la figlia Mercedesz e il marito Massimiliano.

Dopo aver ribadito per l'ennesima volta la sua versione dei fatti, nel salotto di Barbara D'Urso è scoppiato il caos. Il motivo? Tra gli opinionisti c'era anche l'ex compagna di Francesco Monte, Teresanna Pugliese. Teresanna, pur non scagionando Monte insistendo sulla necessità di non far passare in tv un messaggio positivo su tutti i tipi di droga, ha attaccato pesantemente Eva: "Credo che lei sia l’ultima persona a poter fare una morale agli altri, visto il suo passato. Io non mi metto nuda con gli uomini di fronte alle telecamere".

Insomma, quelle di Teresanna sono state parole piuttosto forti che hanno scatenato la reazione della figlia dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi. "Hai detto che mia madre non può fare la morale per il lavoro che ha fatto? Sei come tutti quelli che mi bullizzavano a scuola - ha esclamato Mercedesz Henger -. Stai facendo passare un messaggio terribile".