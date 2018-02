Isola, Francesco Monte: "Con Paola è nato qualcosa"

Francesco Monte deve ancora riprendersi dal ciclone che l'ha travolto sull'Isola che già guarda avanti. E di fatto l'ex tronista parla della sua situazione sentimentale mettendosi alle spalle le polemiche delle ultime settimane con Eva Henger e il presunto spinello prima dell'avventura in Honduras. Ai microfoni di Verissimo, Monte pral del suo rapporto con "Madre Natura", Paola Di Benedetto. Sull'Isola a quanto pare sarebbe nata una sorta di "intesa" tra i due che immediatamente infiammato il gossip: "È nato un avvicinamento tra a me e lei all'improvviso. Ci siamo conosciuti un po' di più, ci siamo raccontati molte cose. Quindi vedremo. C'era una qualcosa di fondo che si poteva coltivare, adesso vediamo", ha affermato Monte in un'intervista con la Toffanin.



E l'ex naufrago crede che prima o poi qualcosa di positivo possa arrivare: "Credo nel karma, con tutte queste situazioni negative, mi drovrà capirare qualcosa di veramente bello". Poi arriva un messaggio chiaro per Eva Henger che l'ha accusato. Una clip con le parole di Cecilia Rodriguez fa commuovere Monte: "Bisogna avere delle prove e non si può accusare durante una diretta televisiva, in un programma del genere", ha affermato la sorella di Belen schierandosi al fianco del suo ex.