Isola, l'indiscrezione: "Daniele Bossari sarà l'opinionista"

Manca poco all'inizio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e nelle ultime ore stanno circolando una serie di indiscrezioni.

Perché se la conduttrice, Alessia Marcuzzi, e l'inviato in Honduras, Stefano De Martino, sono ormai certi, i nomi dei naufraghi no, o almeno, non tutti. All'Isola dei Famosi ci dovrebbero essere: Francesco Monte, Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Bianca Atzei, Chiara Nasti, Elettra Lamborghini, Alessia Mancini e Eva Henger. A questi, poi, si unirà uno tra gli isolani, personaggi non del mondo dello spettacolo che faranno tesoro di questa esperienza per finire sotto i riflettori.

Ma tra le tante novità ce ne è una che, se dovesse essere confermata, farà felice gran parte del pubblico. E questa novità riguarda il vincitore del Gf Vip. Daniele Bossari, infatti, stando a quanto rivelato in esclusiva da Novella 2000, potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi in veste di opinionista al fianco di Mara Venier.