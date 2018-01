Isola, Mercedesz: "Un complotto contro mia madre. Filippo ha detto a suo marito 'Mi faccio la tua famiglia'"

Il clima sull'Isola dei Famosi si sta facendo piuttosto roverente per colpa delle prime nomination.

Se da una parte Marco Ferri non ha digerito di essere stato nominato da ben 8 compagni su 18, dall'altra neanche Eva Henger ha condiviso la scelta di Francesco Monte, immune per aver vinto nella prova di abilità, di mandarla direttamente al televoto. Così sull'Isola e a casa si parla letteralmente di un complotto che ha radici ben precedenti alla prima puntata di lunedì.

E a spiegare meglio cosa sta succedendo alla Henger ci ha pensato la figlia Mercedesz. Mercedesz, infatti, ha rivelato che Filippo Nardi ha giurato di rimandare Eva a casa dopo un litigio che sarebbe avvenuto prima della partenza. Ma non è tutto. Secondo la ricostruzione della modella, dietro il complotto ci sarebbe la regia di Francesco Monte.

"Mi sono chiesta come sia possibile che mia madre sia già in nomination nella prima settimana - ha spiegato a Pomeriggio Cinque Mercedesz Henger -. Non l'aveva votata nessuno del gruppo e Monte ha deciso di mettere in nomination lei. Anche nell'Isola che ho fatto io i primi complotti erano già stati decisi prima dell'inizio. Secondo me c'è un complotto non solo contro mia madre, ma anche contro Marco. Filippo stava scrivendo il nome di mia madre, lo hanno visto tutti. Poi qualcosa gli avrà fatto cambiare idea. Avrà sentito la voce: 'Tanto Eva la nomino io' (intende Francesco Monte, ndr) e ha votato Marco".

Ma le accuse di Mercedesz contro Nardi non si fermano qui. La figlia di Eva Henger rivela, che prima della partenza per l'Isola dei Famosi, ci sarebbe stata una lite tra Filippo Nardi e Massimiliano Caroletti, il marito di Eva. Al momento dei saluti con i famigliari, Nardi avrebbe esclamato: "Che coglioni queste famiglie". "E Massimiliano - continua Mercedesz - gli ha detto una cosa tipo: 'Ci spiace che la tua non sia qui, a noi fa piacere salutare Eva'. E lui gli ha risposto: 'Mi farò una famiglia, sull'Isola, mi farò la tua'. Lui è una persona che parla in questa maniera, più va avanti l'Isola e più ve ne renderete conto. C'erano altri testimoni, naufraghi e una persona della produzione. Ce l'aveva anche con la famiglia di Chiara Nasti. Massimiliano si è innervosito e a quel punto Filippo gli ha promesso che avrebbe rimandato subito a casa mia madre".