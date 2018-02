Isola, Rinaldi: "Sono stata arrestata e condannata per detenzione di stupefacenti"

"Io non ho visto Monte fumare all'Isola dei Famosi e se anche l'avessi visto, dopo quello che ho vissuto sulla mia pelle vent'anni fa, mi farei gli affari miei", inizia così la lunga intervista di Nadia Rinaldi al settimanale Oggi.

Le parole dell'ex naufraga dell'Isola dei Famosi sono piuttosto forti, ma forse non tutti ricorderanno il suo passato. Nadia, infatti, nel 1998 è stata arrestata e condannata a 1 anni e 8 mesi di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti. "Non ho ancora elaborato quella storia - dice - e per rispetto dei miei figli continuo a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio. Ma fa male dover riparlare di argomenti che mi hanno stravolto l’esistenza, che mi hanno messa in ginocchio proprio quando speravo di potermeli lasciare alle spalle. La Rinaldi e la droga: ancora? Basta! È troppo per me. Che mi si lasci fuori, perché rivivo un incubo, ne avrò pur diritto, no?".

Nell'intervista al settimanale Oggi, quindi, Nadia Rinaldi ribadisce la sua posizione in merito al presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte all'Isola. Poi conclude: "Nessuno deve provare il dolore che io stessa ho vissuto".