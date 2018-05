Iva Zanicchi: "Ho votato Pd, ora un governo con M5s"

Iva Zanicchi lancia un appello a Matteo Renzi dai microfoni di Un Giorno da pecora. La cantante rivela di aver votato Pd e chiede all'ex segretario dem di formare un governo con i grillini: "Alle ultime elezioni ho votato Pd, ovvio, per chi altro dovevo votare? Li vedevo in difficoltà. Io sono una mamma, una nonna, e vado sempre coi più deboli". Lei, ex eurodeputata di Forza Italia, a quanto pare non avrebbe parlato della sua scelta elettorale con il Cavaliere: "Non gliel'ho detto, non me ne frega2. Poi sui grillini ha le idee chiare: "Non li voto neanche per idea. Qualcuno in famiglia ha osato dirmi che aveva votato M5S... Mio genero e mio nipote".



Poi spera in un governo con Pd e M5s: "Per me è l'unica strada, dal primo giorno, sarebbe un governo più di sinistra". Sul "no" di Renzi ad un governo con i pentastellati, la Zanicchi è critica e invita l'ex premier a ripensarci: "Lo ha detto in tv, magari domani alla direzione dirà altre cose, aspettiamo". Infine fa una battuta da "fantapolitica": "Renzi dovrebbe tornare ad Arcore - ha detto a Rai Radio1 la Zanicchi -, parlare con Berlusconi e diventare lui il leader di Forza Italia, così almeno scappa da quel 10% che ha".