Ivan e Sonia in crisi? Ora parla Gonzalez, ma qualcosa non torna

Continua a tenere banco il gossip attorno a Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Nelle scorse ore si è diffusa la voce di una forte crisi di coppia. Qualcuno ha addirittura parlato di rottura. Gli ultimi post delll’ex corteggiatrice su Instagram, di fatto né smentendo né confermando lo spiffero. Semplicemente dice di vivere un periodo non facile. Ha poi rotto il silenzio l’ex tronista, fornendo una versione diversa rispetto a quella della fidanzata: lo spagnolo infatti ha smentito la rottura e qualsivoglia sussurro che vedrebbe la sua relazione sentimentale in bilico.

Ivan: "Non è vero che ho lasciato Sonia"

Ivan e Sonia sono in crisi. O forse no. La confusione nasce dalle parole che dicono i protagonisti. Ivan infatti afferma che tra i due va tutto bene: "Allora innanzitutto non volevo fare questo video perché mi sembrava assurdo fare un filmato. Per che cosa? In realtà non è successo nulla. Io non ho lasciato Sonia, non ho lasciato nessuno. Non so che dire. Mi hanno taggato in tante foto dicendo delle caz..te. Ciao".

Pare sia di altro avviso Sonia, che preferisce stare in silenzio e non esprimere giudizi sulla loro situazione: "Ci sono persone che non riescono a capire che ci sono dei periodi della vita in cui accadono cose che non ti fanno star bene e non per questo devi raccontarle subito. Ti puoi prendere del tempo… Se non do delle conferme è perché non mi va, non perché mi sono montata la testa".