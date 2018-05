Ivana Trump ballerina per una notte a Ballando con le stelle

Sabato 5 maggio andrà in onda la semifinale di Ballando con le stelle e, per questa serata così speciale, ci sarà una ballerina d'eccezione: Ivana Trump.

Dopo anni di corteggiamento, l'ex moglie dell'attuale presidente degli Stati Uniti ha accettato l'invito di Milly Carlucci e con Rossano Rubincondi si esibirà a Ballando con le stelle. La coppia affronterà un vero e proprio tour de force imparando in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dal direttore della rivista DiPiù, Sandro Mayer, anche lui presente in studio. Il punteggio così ottenuto, quindi, sarà molto utile a una delle coppie in gara che verrà aiutata nella classifica finale.

Ma oltre alla presenza di Ivana Trump, a bordo pista ci saranno altre figure importanti come la nota criminologa Roberta Bruzzone. Insomma, tutto è pronto per l'ultima grande sfida delle coppie rimaste: Akash Kumar - Veera Kinnunen; Nathalie Guetta - Simone Di Pasquale; Cesare Bocci - Alessandra Tripoli; Francisco Porcella - Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro - Stefano Oradei; Giovanni Ciacci - Raimondo Todaro; Massimiliano Morra - Sara Di Vaira; Giaro Giarratana - Lucrezia Lando.