J-Ax pubblica la prima foto con il figlio: "Con Nicolas sono rinato"

Dopo circa tre mesi dalla nascita del suo primo figlio, J-Ax pubblica la prima foto insieme a Nicolas.O meglio, solo la sua manina.

Il rapper milanese e la compagna Elaina Cocker, modella americana, sono diventati genitori lo scorso 24 febbraio. Da quel momento però non si sono mai mostrati in pubblico con il piccolo Nicolas. Ora l'ex idolo degli Articolo 31 ha deciso di mostrare una piccola parte del suo bambino per condividere con i suoi follower di Instagram un messaggio importante. " Sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, che si è lasciata segnare nel profondo da ogni insulto, che ha accusato ogni colpo. Un uomo per cui il successo aveva il sapore dolce amaro della vendetta. Oggi sento che non posso più vivere così, sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato ".