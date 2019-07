J-Ax: "Sono contro Salvini, per questo lavoro meno"

J-Ax festeggia i 25 anni di carriera con una lunga intervista al Corriere della Sera dove si definisce uno che dura da così tanti anni da essere diventato un "classico".

Il noto cantante approfitta dell’occasione per parlare anche del suo tormentone estivo, "Ostia Lido": "Ho l’accesso a posti esclusivi, ma quando ci sono andato mi sono annoiato. Mi diverto di più in situazioni normali, con gli amici. Da lì è nata Ostia Lido: tutti vogliono fare i fenomeni per condividere sui social la loro vacanza. Mi sono detto voglio il posto meno esotico, dove si mangia bene. Negli anni 90 andavo a molte feste in spiaggia a Ostia".

J-Ax utilizza l'intervista anche per ricordare che lui, come molti altri artisti, non si tira indietro se c’è da criticare lo spauracchio del momento, il ministro Matteo Salvini. E condisce il tutto con un po’ di vittimismo: "Poi ci sono i miei litigi con il ministro dell’Interno su Twitter. Non ho mai subito una censura dichiarata, ma è chiaro che se ti esponi da una certa area le offerte di lavoro diminuiscono".