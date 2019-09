James Middleton e la passione per i cani: sul red carpet sfila con la cocker Ella

“ Trovo più facile, a volte, parlare con i cani piuttosto che con gli umani ”, a parlare è James Middleton, il fratello minore di Kate e Pippa. Il 31enne ha ben cinque cani, gestisce un allevamento ed è ambasciatore di Pets As Therapy, l’organizzazione benefica britannica che fornisce visite terapeutiche di animali domestici a case di cura, ospedali e scuole. Con i suoi amici a quattro zampe ha un rapporto magico, anche perché gli è debitore, come spiega Vanity fair. Solo grazie a loro è riuscito a superare uno dei momenti più bui della sua vita.

“ So di essere un privilegiato e di vivere una vita agiata, ma questo non mi ha reso immune dalla depressione. È difficile descrivere quella condizione. Non è solo tristezza, è un cancro della mente ”, ha dichiarato James Middleton lo scorso gennaio. Proprio una passeggiata in loro compagnia tra le montagne del Lake District, uno dei suoi posti preferiti da bambino, gli ha aperto gli occhi e gli ha fatto capire che aveva bisogno dell’aiuto di uno specialista.

James Middleton è sempre stato un ragazzo di buona famiglia, bello e istruito, ma lontano dall’attenzione mediatica. Da quando però sua sorella maggiore, Kate Middleton, ha sposato il principe William, la situazione è cambiata. Veniva giudicato per qualsiasi cosa facesse, era diventato il “fratello di”. Ora fa una vita separata dalla Royal Family, ma non può sempre evitare tutti gli eventi mondani.